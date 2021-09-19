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01:17, 19 сентября 2021

Блокадникам Ленинграда, которые не попали под указ Владимира Путина, выплатят по 50 тысяч рублей

Блокадникам Ленинграда, которые не попали под указ Владимира Путина, выплатят по 50 тысяч рублей. Это касается тех, кто прожил в осажденном городе менее четырех месяцев. Такой указ подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни, сообщается на сайте Смольного.
Ранее Владимир Путин распорядился произвести единовременные выплаты по 50 тысяч рублей блокадникам, а также людям, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Деньги на это выделят из федерального бюджета.
Беглов приравнял проживших в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев к блокадникам в конце 2019 года, внеся изменения в Социальный кодекс Петербурга. Такие люди не имеют статуса федеральных льготников, но они могут получать те же меры социальной поддержки из городского бюджета.


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