Блокадникам Ленинграда, которые не попали под указ Владимира Путина, выплатят по 50 тысяч рублей. Это касается тех, кто прожил в осажденном городе менее четырех месяцев. Такой указ подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни, сообщается на сайте Смольного.

Ранее Владимир Путин распорядился произвести единовременные выплаты по 50 тысяч рублей блокадникам, а также людям, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Деньги на это выделят из федерального бюджета.

Беглов приравнял проживших в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев к блокадникам в конце 2019 года, внеся изменения в Социальный кодекс Петербурга. Такие люди не имеют статуса федеральных льготников, но они могут получать те же меры социальной поддержки из городского бюджета.