Явка на выборах в Госдуму за два дня голосования, по данным Центризбиркома, превысила 30%. Это без учета дистанционного электронного голосования.

Согласно данным системы ГАС «Выборы», среди регионов лидировали Чечня — свыше 60%, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Тыва – более 50%. Менее всего проголосовавших зарегистрировали в Хакасии (14%), Новосибирской области (около 16%), Санкт-Петербурге (порядка 17%). В Москве явка составила 30%.

В онлайн голосовании приняли участие свыше 80% зарегистрировавшихся москвичей. Всего таким образом решили проголосовать более 2 миллионов столичных онлайн-избирателей.