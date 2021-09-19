«Голос»* принял предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой обсудить видео с «подготовкой провокаций» на выборах

Движение «Голос»* приняло предложение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой обсудить видео с «подготовкой провокаций» на выборах. Об этом сказал в эфире телеканала «Дождь»* сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.

Накануне на заседании Центризбиркома показали видео из квартиры, где якобы снимали фейки о нарушениях в ходе голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала сообщения о фальсификациях «информационным мусором» и «надуманным ужасом», а ее заместитель Николай Булаев посоветовал «застрелиться» тем, кто «после такого будет учить, как делать выборы».

Мельконьянц отметил, что видео, о котором шла речь, выглядит как «постановка». Подтверждает это, по его словам, то, что ролики с «тренингами для наблюдателей», на которых «Голос» и ОБСЕ якобы учат наблюдателей провокациям на выборах, распространялись изначально в анонимных телеграм-каналах. «Эти ролики сразу же начали распространять государственные пропагандисты <...> как доказанные факты, что «Голос» и ОБСЕ устраивают провокации», — сказал Мельконьянца. Он добавил, что в движении никогда такого не обсуждали, а правозащитники стоят «совсем на других позициях».

Движение «Голос» и телеканал «Дождь» признаны в России иноагентами