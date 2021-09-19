Четыре дня дождя ожидаются в столичном регионе, следует из данных на сайте Росгидромета

По расчетам метеослужбы, с воскресенья по среду на Москву может выпасть почти 40 мм осадком, это почти 60% месячной нормы. В связи с этим с воскресенья в столице объявлен повышенный, желтый уровень погодной опасности. Помимо дождя, ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
2021-09-19T00:06:10+03:00
2021-09-19T00:06:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:06, 19 сентября 2021
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У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…