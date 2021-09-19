В Киеве представители секс-меньшинств сегодня выйдут на марш равенства

Полиция готовится к возможным столкновениям радикалов с гомосексуалами.

Люди соберутся в 11 часов утра возле театра оперы имени Тараса Шевченко. Оттуда ЛГБТ-активисты пройдут маршем по центру Киева. Девизом акции представителей секс-меньшинств станет «Бок о бок на защиту равноправия». Участники марша равенства потребуют от власти принять законопроект, который предусматривает наказание за насилие на почве ненависти. Более десяти организаций устраивают марш и рассчитывают, что на него выйдет около 10 тысяч человек. В Киеве усиливают меры безопасности. Это связано с возможными провокациями и нападениями на гомосексуалов и лесбиянок. Посольство США призвало своих граждан, которые находятся в украинской столице, на время проведения гей-парада избегать толпы и соблюдать осторожность. Украинские радикалы ранее неоднократно нападали на представителей ЛГБТ. В позапрошлом году у демонстрантов пытались вырвать растяжку, их также хотели забросать нечистотами, но вмешалась полиция. Инциденты были и в этом году. В июле радикалы напали в Киеве на митинг ЛГБТ-активистов возле офиса президента Украины.

Ранее в этом месяце представители секс-меньшинств провели марш равенства в Харькове. Меры безопасности на нём были усилены.