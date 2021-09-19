Израиль теперь принимает туристов из России

Въехать в страну они смогут при соблюдении ряда условий.

Посетить Израиль с сегодняшнего дня можно в составе организованной группы от пяти до тридцати человек. У каждого из её членов должен быть ряд документов. Во-первых, сертификат о вакцинации. Пускают только привитых от коронавируса двумя дозами препарата, или тремя, если с даты получения второй прошло больше полугода. Во-вторых, все пребывающие обязаны будут предоставить справку о прохождении ПЦР-теста, сделанную не ранее чем за три дня до поездки. Помимо этого, после того, как члены группы перейдут границу, их обяжут пройти еще и экспресс-тестирование. В противном случае эти люди будут вынуждены уйти на карантин.

Без группы приехать в страну всё еще нельзя, исключение составляют люди, которые навещают родственников. Израиль был полностью закрыт для туристов с марта 2020-ого года. Ограничения начали постепенно снимать с мая для государств с низкой заболеваемостью.

Всего в Израиле от коронавируса привито более пяти с половиной миллионов человек. Это около 59-ти процентов от всего взрослого населения.