Видеохостинг Youtube заблокировал ролик с кандидатами на думских выборах, которых рекомендует проект «Умное голосование». При попытке открыть его отображается сообщение «видео недоступно».

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования», Google (а также Apple) удалили приложение «Навальный» со списками рекомендованных кандидатов, Google согласилась заблокировать еще и списки рекомендаций в Google.Docs, а мессенджер Telegram заблокировал бота (программу) через которую каждый мог узнать, кого «Умное голосование» рекомендует в его округе.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин сказал «Эху Москвы», что первые два дня голосования показали, что власть очень беспокоится о результатах выборов в Госдуму, а трехдневное голосование дает ей возможность приписать себе до 15 млн голосов.

Суть проекта соратников Навального в том, чтобы концентрировать голоса всех недовольных в каждом округе вокруг только одного соперника провластного кандидата – и тем максимизировать его шансы на победу. Комментируя решение администрации Телеграма соратник Навального Иван Жданов уже ранее сказал, что очень им разочарован.

Между тем, во второй день голосования, как и в первый, продолжали поступать сообщения о нарушениях по всей стране – от Петербурга до Кузбасса. Свое обращение по таким фактам готовит в ЦИК партия КПРФ. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сегодня пригласила выступить в ЦИКе представителей движения «Голос»*, которое традиционно готовит особенно много наблюдателей. И заодно обвинила движение во лжи.

Меж тем явка к 20 часам по Москве превысила в целом по России 30%, а в отдельных регионах, например в Туве и Чечне – 60 и 70 соответственно. Ниже всего явка в Петербурге, Калининграде и Хакасии. * — Российские власти считают организацию иностранным агентом