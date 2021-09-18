Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном завершилась со счетом 2:0.

Голы забили: Реми Кабелла на 41-й минуте и Владимир Ильин на 44-й. На 65-й минуте матча с поля за две желтые карточки был удален игрок «Ахмата» Зоран Нижич. Также красную карточку получил главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Сочи», а «Ахмат» — с «Ростовом». Оба матча состоятся 26 сентября.