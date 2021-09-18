Мэр Москвы Сергей Собянин назвал примерные сроки открытия рекордного отрезка БКЛ московского метро. Это произойдет не позднее начала ноября. В строй введут сразу 10 станций: от Мневников на северо-западе до Каховской на юге. Это самая большая порция станций, когда-либо открытая в Москве единовременно. По оценке мэрии, новый отрезок БКЛ сократит время на дорогу до работы 700 тысячам москвичей.

Технический пуск южного участка БКЛ прошел сегодня при участии Собянина. Теперь остается лишь демонтировать строительное оборудование и благоустроить подходы ко всем 10 новым станциям.