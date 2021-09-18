В Петербурге полиция выехала на избирательный участок №1379, где камеру видеонаблюдения перекрыли коробкой

В Петербурге полиция выехала на избирательный участок №1379 в Московском районе, где камеру видеонаблюдения перекрыли коробкой. В городском избиркоме говорят, что ждут результатов проверки.

Ранее сегодня в Выборгском районе города наблюдатели жаловались на удаление в связи тем, что на участке решили устроить проветривание.