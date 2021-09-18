Венедиктов: Ни одного наблюдателя и журналиста пока не было удалено ни с одного избирательного участка в Москве

Ни одного наблюдателя и журналиста пока не было удалено ни с одного избирательного участка в Москве – об этом сообщает глава Общественного наблюдательного штаба за выборами в столице Алексей Венедиктов. Отдельной проблемой, по словам Венедиктова, стало нежеланием многих граждан при надомном голосовании пускать в квартиру наблюдателей, а то и некоторых членов избирательных комиссий из-за боязни дополнительного риска заразиться ковидом. Поскольку любой человек имеет законное право не пускать другого в свою квартиру, возникает юридическая дилемма.

Также ранее Венедиктов говорил об отсутствии серьезных жалоб на электронное голосование и прогнозировал явку среди зарегистрировавшихся на него – 90% по итогам третьего дня.

Электронно уже проголосовали, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин – вчера.