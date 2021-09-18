Видеохостинг Youtube заблокировал ролик с кандидатами на думских выборах, которых рекомендует проект «Умное голосование». При попытке открыть его отображается сообщение «видео недоступно».

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования», Google (а также Apple) удалили приложение «Навальный» со списками рекомендованных кандидатов, Google согласилась заблокировать еще и списки рекомендаций в Google.Docs, а мессенджер Telegram заблокировал бота (программу) через которую каждый мог узнать, кого «Умное голосование» рекомендует в его округе.

Суть проекта соратников Навального в том, чтобы концентрировать голоса всех недовольных в каждом округе вокруг только одного соперника провластного кандидата – и тем максимизировать его шансы на победу.