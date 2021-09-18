Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что по итогам двух дней голосования аннулированы бюллетени в пяти регионах. В целом глава ЦИК РФ сообщила, что голосование во второй день выборов проходит «более спокойно». «Особых происшествий нет», — отметила Памфилова.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин сказал «Эху Москвы», что первые два дня голосования показали , что власть очень беспокоится о результатах выборов в Госдуму: «Эта избирательная кампания гораздо более беспокойная для верхов. Отсюда подчеркнутые, выходящие за рамки приличия, административные усилия по поводу сбора зависимых избирателей в первый день голосования. Развернулась как никогда тема «Умного голосования», раньше эта тема так серьезно не обсуждалась и не преследовалась представителями власти. Третье, это некоторая нервозность организаторов выборов». «Единая Россия» может присвоить до 15 миллионов лишних голосов в ходе трехдневных Выборов, считает политолог.