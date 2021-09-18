В целом ряде городов по всему миру сегодня прошли очередные протесты против коронавирусных ограничений. Несколько тысяч человек вышли на улицы Загреба в Хорватии. Примерно такая же по численности демонстрация – в канадской столице Оттаве.

Традиционные субботние протесты прокатились и по десяткам городов Франции – в Париже на улицы вышли несколько тысяч протестующих, суммарно по стране – свыше 100 тысяч. Это уже десятые выходные подряд, когда французы митингуют против так называемых «санитарных паспортов» вакцинации от ковида, без которых с августа в стране де-факто невозможно пользоваться общественным транспортом и публичными местами.