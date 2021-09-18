«Справедливая Россия – За правду» пообещала опубликовать после выборов «белую книгу» нарушений при голосовании

Партия «Справедливая Россия – За правду» пообещала опубликовать после выборов так называемую «белую книгу» уличенных в нарушениях в ходе голосования, объявил глава партии Сергей Миронов. Книга будет содержать фамилии-имена-отчества, должности и фотографии пойманных за руку фальсификаторов. Тем временем сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин рассказал, что согласился пройти президентскую школу кадрового резерва для потенциальных будущих губернаторов.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что нарушения на выборах есть, но они незначительны. Она добавила, что избирательная система в стране прозрачна, и все нарушения становятся видимыми. А Центризбирком подготовил доклад, который опровергает данные организации «Голос» (признана иноагентом) об ущемлении пассивного избирательного права миллионов россиян.