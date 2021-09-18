Во Франции подрались 150 байкеров, один человек погиб, двое ранены. Инцидент произошел во время тематического фестиваля «Американский салун» в выставочном парке в городе Тарб на юго-западе страны. У погибшего и обоих раненых – ножевые ранения, причем наносивший их скрылся, полиция развернула полномасштабную поисковую кампанию. Причина конфликта пока не известна. Сам фестиваль досрочно прекратили.
2021-09-18T20:41:22+03:00
2021-09-18T20:41:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:41, 18 сентября 2021
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