Во Франции подрались 150 байкеров, один человек погиб, двое ранены. Инцидент произошел во время тематического фестиваля «Американский салун» в выставочном парке в городе Тарб на юго-западе страны. У погибшего и обоих раненых – ножевые ранения, причем наносивший их скрылся, полиция развернула полномасштабную поисковую кампанию. Причина конфликта пока не известна. Сам фестиваль досрочно прекратили.