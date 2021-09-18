Два депутата от «Единой России» отрицают, что поддержали прошение об УДО убийцы депутата Галины Старовойтовой, о чем ранее написало петербургское интернет-издание «Фонтанка». По его данным, это депутаты местного заксобрания Любовь Егорова и Юрий Авдеев, также за убийцу подписался ректор университета физкультуры имени Лесгафта Владимир Таймазов.

После резонанса в СМИ в руководстве партии заявили, что это противоречит их общей позиции, а подписанты – что их кто-то подставил, и на самом деле они ничего не подписывали.

Прошение подал Михаил Глущенко, сам до ареста – депутат от ЛДПР, а в прошлом – боксер и, по данным издания Лента.ру, рэкетир в конце 90-х. В 2015-м ему дали по делу об убийстве Старовойтовой 17 лет колонии строгого режима.