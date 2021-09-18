Два депутата от «Единой России» отрицают, что поддержали прошение об УДО убийцы депутата Галины Старовойтовой, о чем ранее написало петербургское интернет-издание «Фонтанка». По его данным, это депутаты местного заксобрания Любовь Егорова и Юрий Авдеев, также за убийцу подписался ректор университета физкультуры имени Лесгафта Владимир Таймазов.
После резонанса в СМИ в руководстве партии заявили, что это противоречит их общей позиции, а подписанты – что их кто-то подставил, и на самом деле они ничего не подписывали.
Прошение подал Михаил Глущенко, сам до ареста – депутат от ЛДПР, а в прошлом – боксер и, по данным издания Лента.ру, рэкетир в конце 90-х. В 2015-м ему дали по делу об убийстве Старовойтовой 17 лет колонии строгого режима.
Два депутата от «Единой России» отрицают, что поддержали прошение об УДО убийцы депутата Галины Старовойтовой
Два депутата от «Единой России» отрицают, что поддержали прошение об УДО убийцы депутата Галины Старовойтовой, о чем ранее написало петербургское интернет-издание «Фонтанка». По его данным, это депутаты местного заксобрания Любовь Егорова и Юрий Авдеев, также за убийцу подписался ректор университета физкультуры имени Лесгафта Владимир Таймазов.