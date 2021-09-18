Z Архив новостей новости
5 0 6 733
20:41, 18 сентября 2021

Два депутата от «Единой России» отрицают, что поддержали прошение об УДО убийцы депутата Галины Старовойтовой

Два депутата от «Единой России» отрицают, что поддержали прошение об УДО убийцы депутата Галины Старовойтовой, о чем ранее написало петербургское интернет-издание «Фонтанка». По его данным, это депутаты местного заксобрания Любовь Егорова и Юрий Авдеев, также за убийцу подписался ректор университета физкультуры имени Лесгафта Владимир Таймазов.
После резонанса в СМИ в руководстве партии заявили, что это противоречит их общей позиции, а подписанты – что их кто-то подставил, и на самом деле они ничего не подписывали.
Прошение подал Михаил Глущенко, сам до ареста – депутат от ЛДПР, а в прошлом – боксер и, по данным издания Лента.ру, рэкетир в конце 90-х. В 2015-м ему дали по делу об убийстве Старовойтовой 17 лет колонии строгого режима.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лучшее враг нехорошего Отмены закона об инагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны…

5 96 6 8798 17:09
Блоги

Российский МИД назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году «освободительным походом» «Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — говорится в информационном сообщении ведомства…

5 298 6 29489 17.09
Блоги

+ Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины…

5 54 6 7284 16.09
8читать ;смотреть
Новости

В подмосковные избирательные участки поставили сейфы, у которых с задней стороны есть еще одна дверь Наблюдатели утверждают, что эта особенность может позволить членам УИКов совершать нарушения…

5 35 6 5807
Новости

Лидер КПРФ предрек массовые протесты в России по итогам выборов По мнению Геннадия Зюганова, сегодня каждый второй готов принять участие в уличных акциях…

5 47 6 7883
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение…

5 120 6 21037 13.09
Блоги

Обвиняемые в убийстве пенсионерки не имеют отношения к общежитию для мигрантов Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета…

5 114 6 20392 15.09
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и расстрел Белого дома Все члены президентской семьи отчётливо понимали, что один бронетранспортёр не спасёт в случае проигрыша. Да и десять бронетранспортёров не спасут. И никакая охрана не спасёт…

5 96 6 19614 17.09
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова (власти считают иноагентом)

Мое самое последнее об «Умном голосовании» Участие избирателей в выборах в Госдуму по шаблону «Умного Голосования» официально названную цель этого проекта не обеспечивает, но при этом парадоксальным образом обеспечивает рост политического авторитета самого Навального…

5 43 6 9479 15.09
Блоги

+ «Прошу у вас снисхождения и милосердия» 02:23 «Прошу у вас снисхождения и милосердия» Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову…

5 185 6 46160 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Петиция. Мы требуем отмены законов об «иноагентах» Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод…

5 61 6 15993 14.09
Блоги

Карина Орлова журналист

Черное лицо белого превосходства как главная надежда республиканцев Фанаты Ларри Элдера звучат как обозленный и малограмотный сам Ларри Элдер — или как многие колумнисты, эксперты и журналисты в России, в том числе и многие мои коллеги, в своем обычном состоянии и риторике…

5 123 6 32412 14.09
Блоги

+ «Это не один, не два — несколько десятков человек» 00:23 «Это не один, не два — несколько десятков человек» Владимир Путин подчеркнул, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции…

5 122 6 33564 16.09
8читать ;смотреть
Блоги

Эхо-кино

+ Создатели фильмов «Т-34» и «Движение вверх» представляют тизерный трейлер экшн-драмы «Чемпион мира» Создатели фильмов «Т-34» и «Движение вверх» представляют тизерный трейлер экшн-драмы «Чемпион мира» В главных ролях – Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие…

5 47 6 13095 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Павел Дуров: Мы ограничим функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией Начинаются так называемые «дни тишины» – закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов…

5 78 6 21692 00:42
Блоги

+ Очередь к избирательному участку в Москве 01:08 Очередь к избирательному участку в Москве Тротуары узкие, некоторые люди стоят на проезжей части…

5 205 6 61114 17.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

В центр Москвы стянуты дополнительные силы полиции Усиление наблюдается на фоне сообщений о возможных акциях протеста…

5 29 6 50099
Интервью Разбор полета

Павел Фельгенгауэр гость: Павел Фельгенгауэр военный обозреватель

Вот опять мы в том же самом месте, как в каком-нибудь 1982-1983 году, на пороге новой большой войны. Но посмотрим. Один раз обошлось – может быть, и в другой раз обойдется…

5 77 6 64794 13.09
#слушать 50:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3516098
«Судебные процессы Грузии»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3693 12.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Путин на карантине Пройдут выборы, с народом можно будет уже не заигрывать. И вот тогда вполне возможны радикальные меры, которые вам совсем не понравятся…

5 51 6 127120 13.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Русь 200 Русь 200 Путин рискует, война с Украиной, секрет Ивлеевой, нафталин, Зиничев и Александр Невский…

5 146 6 97534 13.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9260025
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5027587

Сегодня в эфире