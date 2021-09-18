По словам Александра Ивачева, около избирательных участков дежурили молодые люди в манишках с названием «Чкаловцы». Аналогичный логотип и символику использовал во время агитационной кампании один из кандидатов «Единой России». Они собирали с граждан белые карточки, которые перед голосованием люди брали из специального контейнера на участке.

Лидер свердловских коммунистов связался с руководителем предполагаемых «счетчиков» по телефону. Девушка, ответившая на звонок, пояснила, что это «рекламная акция», согласованная с полицией.