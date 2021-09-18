В Ростове-на-Дону член УИКа от КПРФ госпитализирован в отделение токсикологии прямо с участка. Евгению Крашенникову стало плохо после того, как он выпил кофе. Его диагноз не разглашается. Депутат Госдумы уходящего созыва от КПРФ Николай Коломейцев направил запрос главе региональной прокуратуры – во фракции не исключают, что их однопартийца отравили.
2021-09-18T20:40:34+03:00
2021-09-18T20:40:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:40, 18 сентября 2021
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