В Ростове-на-Дону член УИКа от КПРФ госпитализирован в отделение токсикологии прямо с участка. Евгению Крашенникову стало плохо после того, как он выпил кофе. Его диагноз не разглашается. Депутат Госдумы уходящего созыва от КПРФ Николай Коломейцев направил запрос главе региональной прокуратуры – во фракции не исключают, что их однопартийца отравили.