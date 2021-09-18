Явка на выборах в Госдуму на 15:00 субботы по РФ составила 25,64% , — сообщила Элла Памфилова

Явка на выборах в Госдуму по РФ на 15 часов 18 сентября составила 25,64%. Об этом сообщила в субботу на заседании информцентра ЦИК РФ председатель комиссии Элла Памфилова. «Явка в среднем по России по Госдуме (по выборам в Госдуму — прим. ТАСС) на 15 часов составила 25,64%. Это общая явка по России», — проинформировала она. По данным председателя ЦИК, минимальная явка зафиксирована в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области. «Минимальные явки у нас в Санкт-Петербурге, Хакасии, Калининградской области. В Петербурге — 14,84%, в Хакасии — 14,53%, в Калининградской области — 14,48%», — проинформировала она. Максимальная активность избирателей, по словам Памфиловой, отмечена «в Кемерово — 46,86%, Туве — 50,14%, Карачаево-Черкесии — 52,85%».

Между тем в Москве на сегодняшний день практически нет жалоб на электронное голосование, — это отмечаетглава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.