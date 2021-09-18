ЦИК подготовил доклад, опровергающий данные «Голоса» об ущемлении пассивного избирательного права миллионов россиян

Центризбирком подготовил доклад, который опровергает данные организации «Голос» (признана иноагентом) об ущемлении пассивного избирательного права миллионов россиян. Об этом рассказала на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова.

Также она пригласила представителей движения выступить в информационном центре ЦИКа, чтобы рассказать подробнее обо всех нарушениях в ходе текущего голосования.