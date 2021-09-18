В Вашингтоне стартовала акция сторонников экс-президента Дональда Трампа. Люди вышли на улицы, чтобы поддержать штурмовавших Капитолий в январе. По оценкам полиции, в марше участвуют сотни ультправых активистов. Меры безопасности усилены, вокруг Капитолия дежурят дополнительные наряды полиции.