В Вашингтоне стартовала акция сторонников экс-президента Дональда Трампа. Люди вышли на улицы, чтобы поддержать штурмовавших Капитолий в январе. По оценкам полиции, в марше участвуют сотни ультправых активистов. Меры безопасности усилены, вокруг Капитолия дежурят дополнительные наряды полиции.
2021-09-18T20:07:57+03:00
2021-09-18T20:07:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:07, 18 сентября 2021
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