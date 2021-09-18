Члены УИК номер 1587 на юго-востоке Москвы объявили, что сутки работали с самозванкой. Об этом на своей странице в фейсбуке пишет кандидат в депутаты Николай Кавказских. На видео, которое он опубликовал, член комиссии Павел Денисов говорит, что работал с Натальей Моргуновой на предыдущих выборах и девушка, которая вчера представлялась ею, на нее «совершенно не похожа» и выглядит на 10-15 лет моложе.

Сегодня Моргунова – или та, кто себя за нее выдает, – взяла больничный.