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20:07, 18 сентября 2021

Члены УИК номер 1587 на юго-востоке Москвы объявили, что сутки работали с самозванкой

Члены УИК номер 1587 на юго-востоке Москвы объявили, что сутки работали с самозванкой. Об этом на своей странице в фейсбуке пишет кандидат в депутаты Николай Кавказских. На видео, которое он опубликовал, член комиссии Павел Денисов говорит, что работал с Натальей Моргуновой на предыдущих выборах и девушка, которая вчера представлялась ею, на нее «совершенно не похожа» и выглядит на 10-15 лет моложе.
Сегодня Моргунова – или та, кто себя за нее выдает, – взяла больничный.


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