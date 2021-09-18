В Мытищах обнаружили возможные нарушения при надомном голосовании. Об этом «Эху Москвы» сообщил член УИК 1712 Андрей Юмашев. Сейчас на участок вызвана полиция, добавил Андрей Юмашев. Члены УИК будут требовать признания бюллетеней в переносных урнах недействительными.