В Мельбурне прошли столкновения полиции с протестующими против ковидных ограничений. Несколько правоохранителей пострадали, сотни демонстрантов задержаны. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

Жесткий карантин в этом австралийском городе с начала пандемии вводится уже шестой раз по счету. В соседнем Сиднее люди сидят по домам свыше двух месяцев.