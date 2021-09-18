«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче 8-го тура Россисйской премьер-лиги по футболу. Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей голы забили Сильвие Бегич, Максим Глушенков и Владислав Сарвели, также автогол на счету защитника «Ростова» Баштуша. У «Ростова» отличились Николай Комличенко и Данил Глебов. В следующем туре «Крылья Советов» 25 сентября сыграют с петербургским «Зенитом». «Ростов» на день позже встретится с «Ахматом» из Грозного.