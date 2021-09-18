В Алжире объявили трехдневный траур по скончавшемуся экз-президенту Абдельазизу Бутефлике. Причина смерти не раскрывается. Флаги приспустят до понедельника.

Бутефлика умер на 85-м году жизни, он возглавлял Алжир с 1999-го по 2019-й год, последние годы при этом передвигаясь в инвалидном кресле после инсульта.

