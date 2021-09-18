Агентство Bloomberg назвало самые богатые семьи мира

Рейтинг возглавила американская семья Уолтон, владельцы крупнейшего в мире ритейлера Wallmart, с состоянием почти в 240 млрд долларов. Следом идет семейство Марс, известное по одноименным шоколадным батончикам – без малого 150 млрд, на третьем месте семья Кох с их нефтехимической империей. Также в первой десятке – владельцы французских домов моды Hermes и Chanel, саудовский королевский до Аль Саудов, индийская династия сталелитейных магнатов Амбани, основатели медиаагентства Reuters.

Совокупное состояние 25 богатейших семейств на планете, по подсчетам Bloomberg, 1 трлн 700 млрд долларов, за год оно выросло более чем на 20 процентов.