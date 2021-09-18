В Ростовской области прокуратура начала проверку из-за мужчины, который пытался нападать на детей на улице с топором. Атаковавшего задержали, никто не пострадал. Он кидался на детей в улице Ленина в городе Батайске, в его руках был тесак с длиной лезвия не менее 20 см.
2021-09-18T19:35:19+03:00
2021-09-18T19:35:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 18 сентября 2021
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