В Ростовской области прокуратура начала проверку из-за мужчины, который пытался нападать на детей на улице с топором. Атаковавшего задержали, никто не пострадал. Он кидался на детей в улице Ленина в городе Батайске, в его руках был тесак с длиной лезвия не менее 20 см.