Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать 2 лежащих в открытом доступе на Google.Docs списка кандидатов

Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать два лежащих в открытом доступе на сайте Google.Docs списков кандидатов на думских выборах, рекомендованных «Умным голосованием». Компания уведомила об этом требовании соратников оппозиционера Алексея Навального, которые и руководят проектом.

Ранее Google (а также Apple) согласились удалить приложение «Навальный» со списками кандидатов Умного голосования, мессенджер Telegram заблокировал бота (программу) через которую каждый мог узнать, кого «Умное голосование» рекомендует в его округе. А Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования».

Суть проекта в том, чтобы концентрировать голоса всех недовольных в каждом округе вокруг только одного соперника провластного кандидата – и тем максимизировать его шансы на победу.