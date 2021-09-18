Координатор движения «Сорок сороков» Носов сообщил о богохульстве и непотребстве в фильме «Искушение»

Координатор православного движения «Сорок сороков» Владимир Носов сообщил о богохульстве и непотребстве в фильме «Искушение», ранее запрещенном в российском прокате. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Богохульство – это не такая простая и безобидная вещь, как может показаться людям неверующим. Есть красные линии, которые нельзя переходить. Поэтому очень хорошо, что здравый смысл преобладал, и этого непотребства не будет на экранах нашей страны. Нельзя смеяться или хулить святое, Бога. Это очень и очень опасно. Мы все прекрасно понимаем, что нельзя совать пальцы в розетку, но вот этого еще не понимают. Есть вещи, в которых причинно-следственная связь не такая прямая, но они взаимосвязаны. Касаемо богохульств — это напрямую связано с событиями, которые в мире происходят, в том числе», — сказал он.

Носов добавил, что, если бы министерство культуры не запретило прокат фильма, «ничего хорошего бы не было». «Слава Богу, что власти прислушались. Ничего хорошего бы точно не было [если бы фильм разрешили в прокат]. Ничего хорошего не ждало людей, которые разрушали храмы, смеялись над святынями, убивали священников, ничего хорошего их будущем не ждало, у этих людей очень печальная судьба, у них, у их родственников», — подчеркнул он. Активист также отметил, что сам не смотрел фильм, но ознакомился с комментариями и его описанием в интернете.