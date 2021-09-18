Российский экипаж с актерами и режиссером прибыл на космодром Байконур. Они собираются снять на МКС первый художественный фильм. О

Сегодня пошли торжественные проводы основного и дублирующего экипажей экспедиции на Международную космическую станцию. Спустя несколько часов они прибыли на космодром, где будут готовиться к старту вплоть до 5 октября, дня, на который он назначен. Как уточнили в госкорпорации «Роскосмос», космонавты будут тренироваться, с ними проведут инструктажи по работе на пилотируемом корабле и по проверке средств связи.

В состав основного экипажа входит актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они проведут на орбите почти две недели. Их дублеры — кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина. Им будут помогать профессиональные космонавты. Шипенко ранее во время предполетной пресс-конференции рассказал, что в основе картины лежит история женщины-хирурга, которой предложили полететь на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. По словам режиссера, это будет жизненная драма.

Планируется, что экипаж вернется на Землю 17 октября.