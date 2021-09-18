Блогер Эдвард Бил, по данным ТАСС, выплатил 11 млн рублей почти всем потерпевшим по делу о ДТП в центре Москвы

Блогер Эдвард Бил, по данным агентства ТАСС, выплатил 11 млн рублей почти всем потерпевшим по делу о ДТП в центре Москвы. При этом не все из пострадавших согласились с размером компенсации.

Эдварду Билу, как рассказал источник агентства, удалось договориться почти со всеми потерпевшими, однако двое пострадавших, как отмечается, хотят, чтобы им выплатили большую сумму компенсации. Они требуют взыскать с блогера 3 млн рублей. Оба иска есть в картотеке Люблинского суда Москвы, слушания по одному из них назначены на середину октября. Адвокат Била Сергей Жорин, в свою очередь, утверждает, что его подзащитный спокойно относится к этим искам и готов выполнить любое решение суда. Эдварда Била ранее приговорили к двум годам ограничения свободы после того, как на Смоленской площади его автомобиль вылетел на встречную полосу. В ДТП, произошедшем в апреле, участвовали несколько машин, при этом серьезнее всего пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова: некоторое время она провела в коме и до сих пор продолжает лечение.

Мосгорсуд через несколько дней рассмотрит апелляцию на приговор Эдварду Билу. Решение опротестовала прокуратура, которая сочла его слишком мягким. Защита Била, в свою очередь, просит разрешить ему выходить из дома в ночное время.