Автобусы с жителями непризнанных ДНР и ЛНР начали прибывать на голосование в Ростовскую область

Автобусы с жителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которым раздали российские паспорта, начали прибывать на голосование в Ростовскую область. Среди них и солдаты ДНР, сообщает агентство Reuters, чей корреспондент поговорил с некоторыми из новых избирателей.
2021-09-18T19:04:58+03:00
2021-09-18T19:04:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 18 сентября 2021
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