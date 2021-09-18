Автобусы с жителями непризнанных ДНР и ЛНР начали прибывать на голосование в Ростовскую область

Автобусы с жителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которым раздали российские паспорта, начали прибывать на голосование в Ростовскую область. Среди них и солдаты ДНР, сообщает агентство Reuters, чей корреспондент поговорил с некоторыми из новых избирателей.