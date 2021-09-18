Z Архив новостей новости
5 6 6 2204
Эксклюзив Эха 18:43, 18 сентября 2021

Дмитрий Орешкин: «Единая Россия» может присвоить до 15 миллионов лишних голосов в ходе трехдневных выборов

«Единая Россия» может присвоить до 15 миллионов лишних голосов в ходе трехдневных выборов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин. «Что касается фальсификаций, я думаю, что они вряд ли могут быть существенно больше прежнего, оценочно — 10-15 миллионов голосов лишних будет в копилке «Единой России». Это много, но не бесконечно много, увеличить эту дозу невозможно, потому что власти не нужны скандалы. <...> Исходя из того, что, наверное, общий объем натуральных голосов у «Единой России» будет около 30 миллионов, то, конечно, десяток миллионов в ее копилке – это существенный вклад, но не бесконечный . Есть регионы, где можно фальсифицировать, а есть – где нельзя, это будет слишком дорогое удовольствие», — сказал он.

Политолог отметил, что выборы 2021 года вызывают нервозность властей и организаторов голосования. «Эта избирательная кампания гораздо более беспокойная для верхов. Отсюда подчеркнутые, выходящие за рамки приличия, административные усилия по поводу сбора зависимых избирателей в первый день голосования. Развернулась как никогда тема «Умного голосования», раньше эта тема так серьезно не обсуждалась и не преследовалась представителями власти. Третье, это некоторая нервозность организаторов выборов. Да, действительно, у «Единой России», впервые за многие годы рейтинг перед выборами пошел вниз вместо того, чтобы пойти вверх. За целое поколение мы не наблюдали роста поддержки коммунистических настроений, а сейчас, по-видимому, он состоится. Думаю, что коммунисты наберут больше 20 процентов, просто потому что это единственная альтернатива действующей власти, которая существует в мозгах большинства», — подчеркнул он.
По мнению политолога Аббаса Галлямова, общество более остро реагирует на фальсификации на проходящих выборах.

«С точки зрения тех административных злоупотреблений, которые мы наблюдаем, нынешняя ситуация не сильно отличается от того, что мы наблюдали в 2016 году, например, во время предыдущих думских выборов. Отличается только реакция общественности, она стала более острой. Те вещи, которые в 2016 году сходили властям с рук, сейчас по-настоящему бесят общественность. Действия государственного аппарата остались прежними, а с точки зрения мнения общественности мы видим очень сильные перемены», — считает эксперт.
Голосование на выборах разного уровня проходит в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Официально для всей страны оно завершится в воскресенье в девять вечера по московскому времени. Одновременно с выборами в Госдуму восьмого созыва проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Российский МИД назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году «освободительным походом» «Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — говорится в информационном сообщении ведомства…

5 301 6 28766 17.09
Блоги

+ Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины…

5 55 6 7202 16.09
8читать ;смотреть
Новости

В подмосковные избирательные участки поставили сейфы, у которых с задней стороны есть еще одна дверь Наблюдатели утверждают, что эта особенность может позволить членам УИКов совершать нарушения…

5 35 6 5127
Новости

Лидер КПРФ предрек массовые протесты в России по итогам выборов По мнению Геннадия Зюганова, сегодня каждый второй готов принять участие в уличных акциях…

5 43 6 6496
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение…

5 120 6 20999 13.09
Блоги

Обвиняемые в убийстве пенсионерки не имеют отношения к общежитию для мигрантов Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета…

5 114 6 20377 15.09
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и расстрел Белого дома Все члены президентской семьи отчётливо понимали, что один бронетранспортёр не спасёт в случае проигрыша. Да и десять бронетранспортёров не спасут. И никакая охрана не спасёт…

5 97 6 19225 17.09
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова (власти считают иноагентом)

Мое самое последнее об «Умном голосовании» Участие избирателей в выборах в Госдуму по шаблону «Умного Голосования» официально названную цель этого проекта не обеспечивает, но при этом парадоксальным образом обеспечивает рост политического авторитета самого Навального…

5 43 6 9447 15.09
Блоги

+ Дмитрий Глуховский: Не врать, не бояться, не улюлюкать — это уже акт гражданского мужества Дмитрий Глуховский: Не врать, не бояться, не улюлюкать — это уже акт гражданского мужества Неожиданная речь писателя во время вручения премии GQ Человек года 2021...

5 68 6 16634 15:52
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Прошу у вас снисхождения и милосердия» 02:23 «Прошу у вас снисхождения и милосердия» Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову…

5 184 6 46145 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Петиция. Мы требуем отмены законов об «иноагентах» Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод…

5 61 6 15756 14.09
Блоги

В Кремле объяснили недельное отставание часов Владимира Путина в день голосования Ранее в соцсетях обратили внимание, что на кадрах, где был запечатлен голосующий президент, на наручных часах было выставлено 10 число…

5 57 6 14768 15:45
Блоги

Карина Орлова журналист

Черное лицо белого превосходства как главная надежда республиканцев Фанаты Ларри Элдера звучат как обозленный и малограмотный сам Ларри Элдер — или как многие колумнисты, эксперты и журналисты в России, в том числе и многие мои коллеги, в своем обычном состоянии и риторике…

5 123 6 32383 14.09
Блоги

Павел Дуров: Мы ограничим функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией Начинаются так называемые «дни тишины» – закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов…

5 76 6 20767 00:42
Блоги

+ «Это не один, не два — несколько десятков человек» 00:23 «Это не один, не два — несколько десятков человек» Владимир Путин подчеркнул, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции…

5 120 6 33339 16.09
8читать ;смотреть
Блоги

Эхо-кино

+ Создатели фильмов «Т-34» и «Движение вверх» представляют тизерный трейлер экшн-драмы «Чемпион мира» Создатели фильмов «Т-34» и «Движение вверх» представляют тизерный трейлер экшн-драмы «Чемпион мира» В главных ролях – Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская и другие…

5 47 6 13069 15.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

В центр Москвы стянуты дополнительные силы полиции Усиление наблюдается на фоне сообщений о возможных акциях протеста…

5 28 6 32789
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Преемника у Путина по определению нет. Вот какой преемник может быть у Господа Бога Саваофа? Ответ: сама постановка вопроса о преемнике Господа Бога является богохульством…

5 41 6 87436 11.09
#слушать 48:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3516098
«Судебные процессы Грузии»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3665 12.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Путин на карантине Пройдут выборы, с народом можно будет уже не заигрывать. И вот тогда вполне возможны радикальные меры, которые вам совсем не понравятся…

5 51 6 126918 13.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Русь 200 Русь 200 Путин рискует, война с Украиной, секрет Ивлеевой, нафталин, Зиничев и Александр Невский…

5 146 6 97401 13.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9259384
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5027508

Сегодня в эфире