Дмитрий Орешкин: «Единая Россия» может присвоить до 15 миллионов лишних голосов в ходе трехдневных выборов

«Единая Россия» может присвоить до 15 миллионов лишних голосов в ходе трехдневных выборов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый политолог Дмитрий Орешкин. «Что касается фальсификаций, я думаю, что они вряд ли могут быть существенно больше прежнего, оценочно — 10-15 миллионов голосов лишних будет в копилке «Единой России». Это много, но не бесконечно много, увеличить эту дозу невозможно, потому что власти не нужны скандалы. <...> Исходя из того, что, наверное, общий объем натуральных голосов у «Единой России» будет около 30 миллионов, то, конечно, десяток миллионов в ее копилке – это существенный вклад, но не бесконечный . Есть регионы, где можно фальсифицировать, а есть – где нельзя, это будет слишком дорогое удовольствие», — сказал он.

Политолог отметил, что выборы 2021 года вызывают нервозность властей и организаторов голосования. «Эта избирательная кампания гораздо более беспокойная для верхов. Отсюда подчеркнутые, выходящие за рамки приличия, административные усилия по поводу сбора зависимых избирателей в первый день голосования. Развернулась как никогда тема «Умного голосования», раньше эта тема так серьезно не обсуждалась и не преследовалась представителями власти. Третье, это некоторая нервозность организаторов выборов. Да, действительно, у «Единой России», впервые за многие годы рейтинг перед выборами пошел вниз вместо того, чтобы пойти вверх. За целое поколение мы не наблюдали роста поддержки коммунистических настроений, а сейчас, по-видимому, он состоится. Думаю, что коммунисты наберут больше 20 процентов, просто потому что это единственная альтернатива действующей власти, которая существует в мозгах большинства», — подчеркнул он.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, общество более остро реагирует на фальсификации на проходящих выборах.

«С точки зрения тех административных злоупотреблений, которые мы наблюдаем, нынешняя ситуация не сильно отличается от того, что мы наблюдали в 2016 году, например, во время предыдущих думских выборов. Отличается только реакция общественности, она стала более острой. Те вещи, которые в 2016 году сходили властям с рук, сейчас по-настоящему бесят общественность. Действия государственного аппарата остались прежними, а с точки зрения мнения общественности мы видим очень сильные перемены», — считает эксперт.

Голосование на выборах разного уровня проходит в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Официально для всей страны оно завершится в воскресенье в девять вечера по московскому времени. Одновременно с выборами в Госдуму восьмого созыва проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.