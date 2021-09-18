Четыре дня дождя ожидаются в столичном регионе, следует из данных на сайте Росгидромета. По расчетам метеослужбы, с воскресенья по среду на Москву может выпасть почти 40 мм осадков. Это почти 60% месячной нормы. В связи с этим с воскресенья в столице объявлен повышенный, желтый уровень погодной опасности. Помимо дождя, ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.