Четыре дня дождя ожидаются в столичном регионе, следует из данных на сайте Росгидромета. По расчетам метеослужбы, с воскресенья по среду на Москву может выпасть почти 40 мм осадков. Это почти 60% месячной нормы. В связи с этим с воскресенья в столице объявлен повышенный, желтый уровень погодной опасности. Помимо дождя, ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
2021-09-18T18:42:00+03:00
2021-09-18T18:42:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:42, 18 сентября 2021
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