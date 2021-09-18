Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка БКЛ московского метро. Речь идет об отрезке от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской», от которой далее на восток линию продолжат три станции, построенные еще в советские годы как ответвление Замоскворецкой линии (позже функционировали как отдельная, самая короткая в московском метро Каховская линия).

До конца года в мэрии обещают открыть сразу 10 станций БКЛ – от Мневников на северо-западе до Каховской на юге. Таким образом, за последние 10 лет протяженность метро увеличится в полтора раза, или на 100 станций.