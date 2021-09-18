Транспортная прокуратура и СК начали проверку по факту падения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе

Транспортная прокуратура и СК начали проверку по факту падения гидросамолета в болоте в Ханты-Мансийском автономном округе. Прокурор уже выехал на место аварии.

Крушение произошло сегодня около 2 часов дня по Москве, причины неизвестны. На борту было 2 человека, они погибли.