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18:40, 18 сентября 2021

В Екатеринбурге пенсионерам, пришедшим на избирательные участки, не хватило продуктовых карточек, пишет E1.ru

В Екатеринбурге пенсионерам, пришедшим на избирательные участки, не хватило продуктовых карточек, пишет местное издание E1.ru. Его сотрудникам пожаловались сразу несколько пожилых людей с нескольких разных участков. Им сказали, что подарочные карты на 150 рублей в продуктовые магазины закончились. В областном избиркоме обещают «разобраться».

Ранее там же сообщалось о проблемах с выданными карточками: в сети «Пятерочка», для которой они предназначались, обладателям карт говорили, что платежи по ним не проходят.


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