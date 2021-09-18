Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать 3 ролика на Youtube со списками кандидатов на думских выборах,

Роскомнадзор потребовал от компании Google заблокировать три ролика на видеохостинге Youtube со списками кандидатов на думских выборах, рекомендованных «Умным голосованием».

Ранее Google (а также Apple) согласились удалить приложение «Навальный» со списками кандидатов Умного голосования, мессенджер Telegram заблокировал бота (программу) через которую каждый мог узнать, кого «Умное голосование» рекомендует в его округе. А Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования».

Суть проекта в том, чтобы концентрировать голоса всех недовольных в каждом округе вокруг только одного соперника провластного кандидата – и тем максимизировать его шансы на победу.