Минкульт мотивировал отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение» провокационной сценой

Министерство культуры мотивировало отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение» провокационной сценой. В ведомстве ее расценили как нарушение закона о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях.

Запрещенный в российском прокате фильм Пола Верховена «Искушение» показывает рефлексию нидерландского режиссера на тему отношений с Богом. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино» Зинаида Пронченко.

«Отношусь я [к запрету] сугубо отрицательно. Никакого другого отношения к этой новости у здравомыслящего человека быть не может, но таких, видимо, нет в министерстве культуры Российской Федерации. Фильм я смотрела на Каннском фестивале, возможно, это не самый лучший фильм Верховена, но это очень хороший фильм. Верховена уже давно волнует процессы веры и религии, он этим занимается не первый год. Это очередной виток рефлексии на тему его отношений с Богом. Ничего такого в этом фильме нет, кроме какого-то количества обнаженной женской натуры <...> и одна эротическая лесбийская сцена. Но, как сегодня написал мой коллега Антон Долин у себя «Фейсбуке», этого полным-полно уже последние полвека в кино, эти фильмы выходят в прокат в той же Российской Федерации и почему-то не подпадают под цензуру. Это все очередная стыдная ситуация», — сказала она.

Картина режиссера Пола Верховена о монахине-лесбиянке, ранее номинированная на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, должна была выйти в российский прокат в начале октября.