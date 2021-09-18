Два депутата петербургского заксобрания попросили суд отпустить одного из организаторов убийства Галины Старовойтовой

По их мнению, его талант нужен отечественному спорту.

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрит просьбу бывшего депутата госдумы Михаила Глущенко о досрочном освобождении. Он отбывает семнадцатилетний срок за вымогательство и организацию убийства. В деле о посягательстве на жизнь речь шла о депутате госдумы Галине Старовойтовой. В конце девяностых её застрелили наёмники в подъезде собственного дома. Сейчас Глущенко уже отбыл две трети наказания и получил право досрочно выйти на свободу. В этом его поддержала олимпийская чемпионка, лыжница, а сейчас — депутат петербургского Закса от партии «Единая Россия» Любовь Егорова, которая закончила спортивную карьеру из-за обвинений в употреблении допинга. Также просьбу подписал бывший чиновник Смольного, депутат городского парламента Петербурга, единорос, Юрий Авдеев, рассказывает портал «Фонтанка-ру». Судя по их ходатайству, Глущенко помогал развитию юношеского спорта и дал старт многим будущим чемпионам.

Заседание суда по делу о досрочном освобождении организатора убийства Старовойтовой назначили на ближайшую среду.