В столице сегодня так и не состоялась несогласованная акция, за организацию которой ранее арестовали несколько человек

Тем не менее организаторы объявили, что их сторонники всё же выходили на протесты.

Хабаровск, Владивосток, Уфа, Петербург, Москва и Самара – в этих городах, как отмечается в телеграмм-канале «Что-Делать!», недовольные выходили сегодня на протестные акции. В публикации сказано, что люди ходили по улицам, стараясь не группироваться, однако, фотографий или каких-либо других доказательств этого представлено не было. Информации о задержаниях также нет.

В столице организаторы призывали людей, которые выступают за перемены, выйти в Пушкинский сквер. К нему заранее приехало множество автобусов с полицией и Росгвардией. В итоге, по наблюдениям «Эха Москвы», только из-за этого в центре Москвы можно было предположить, что проходит некая акция. Люди в форме проверяли документы у тех, кто на какое-то время задерживался у памятника Пушкину и предупреждали некоторых об ответственности за участие в незаконном митинге. Сотрудники МВД говорили, что ищут людей по некой ориентировке, но подробностей не рассказывали.

Из-за призывов выйти сегодня на главные площади своих городов ранее Следственный комитет завёл уголовное дело о склонении к участию в массовых беспорядках. По нему было арестовано как минимум шесть человек. Основатель телеграмм-канала Дмитрий Чебанов на этот момент уже был в изоляторе – он получил 15 суток по статье о неповиновении полиции. Чем этот человек занимался до канала «Что-Делать!» — не известно. В социальных сетях несколько активистов предположили, что это может быть провокатор, примерно как с делом запрещенного в России признанного экстремистским движения «Новое величие».

По статье о склонении к участию в массовых беспорядках арестованным грозит до десяти лет лишения свободы.