Российские власти не снижают давления на проект Алексея Навального «Умное голосование»

Компания Google сообщила о требованиях Роскомнадзора удалить несколько видео с канала политика, где его соратники озвучивали перечень кандидатов на выборах. Кроме того, команда оппозиционера рассказала о требованиях удалить списки «Умного голосования» с сервиса Google Docs. Американская компания при этом сослалась на принуждение российских властей. Этой ночью основатель Telegram Павел Дуров сказал о блокировке бота «Умного голосования», с помощью которого пользователи мессенджера могли узнать о рекомендациях соратников Навального по кандидатам.

Один из соратников Навального Иван Жданов считает это наступление на права человека. Он полагает, что ролики с Умным голосованием не нарушают никаких российских законов.