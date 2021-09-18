Во второй день выборов наблюдатели говорят о массовых нарушениях на участках

Основными нарушениями уже традиционно стали карусели и принуждение к голосованию бюджетников и военнослужащих. Немало их поступало из Санкт-Петербурга, где карусельщиков буквально ловили за руку. В ответ на обвинения они сказали, что просто ошиблись адресом избирательного участка. Так, по данным интернет-издания «Сахалин.Инфо», на протяжении вот уже двух дней на участках наблюдатели в основном сидят в телефонах и не реагируют на происходящее. В Свердловскорй области, по сообщениям «Новых Известий» члены территориальной избирательной комиссии ушли на импровизированный обед, прекратив прием избирателей.

В Самаре на одном из участков зафиксировали явку почти 90%, пишет интернет-издание Медиазона. Для приема такого количества человек в минуту должно было голосовать около 6 человек. Позднее, правда комиссия сообщила, что ошиблась, приписав лишнюю цифру.

Интернет-ресурс «Idel.Реалии», который российские власти считают иноагентом, сообщает о множественных нарушениях и в Кировской области. Так, во время голосования на дому за правящую партию агитировали пенсионерку. В распоряжении издания оказалась диктофонная запись произошедшего.

В Краснодарском крае минувшей ночью Очевидец заснял на видео, как члены одного из УИКов считали бюллетени на автобусной остановке.

Кроме того, в Волгоградской области для хранения сейф-пакетов с бюллетенями использовали сейфы с вынимающимся дном. А в Калмыкии на одном из участков на сейфе вовсе не было задней стенки. В подмосковных Мытищах сейф и вовсе можно было открыть с обеих сторон.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, в свою очередь, отмечает, что нарушения на выборах есть, однако, они незначительны. Памфилова добавила, что избирательная система в стране прозрачна и все нарушения сразу становятся видимыми.

По данным ЦИК, в выборах приняла участие четверть от общего числа избирателей. Максимальные показатели явки – в Карачаево-Черкесии и Туве, минимальные – в Петербурге и Хакасии. Накануне на многих участках, в том числе в Москве, наблюдались аномальные очереди из желающих проголосовать.

Трехдневные выборы в России продлятся до завтрашнего вечера. На них выберут депутатов в Госдуму, заксобраний почти половины российских регионов, а также глав нескольких субъектов федерации.