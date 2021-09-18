Талибы пообещали в ближайшее время допустить к обучению в школах девочек. Должностные лица сейчас работают над вопросом разделения классов и распределения учителей, — сообщает агентство «Бахтар» со ссылкой на замминистра информации культуры во временном афганском правительстве.

Накануне власти пообещали возобновить занятия в первых-шестых классах школ страны, однако, к учебному процессу пока допустили только мальчиков и преподавателей-мужчин. В 1996-2001 годах, когда радикалы контролировали большую часть страны, все женские школы были закрыты и большинство девочек остались без образования.

Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.