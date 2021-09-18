Осужденного по так называемому делу «Сети»* Виктора Филинкова в пятый раз подряд отправили в штрафной изолятор. Что стало поводом в этот раз – неизвестно. Ранее его уже помещали в ШИЗО из-за того, что он якобы не поздоровался с сотрудником колонии, — сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Его адвокат рассказал, что осужденный пожаловался на тяжелый физический труд за швейным станком и нехватку личного времени. С конца июня он не получал передач и ел только тюремную баланду. В камере ШИЗО пока нет отопления, а личные вещи, в том числе и теплую одежду, при себе иметь нельзя.

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