Бывший глава челябинского штаба Навального покинул Россию

Об отъезде Алексея Барабошкина из страны сообщается в телеграм-канале «Челябинская «Весна»». Прошлой осенью неизвестные напали на активиста, нанеся ему серьезные травмы головы.

Начиная с этой весны, соратники Алексея Навального начали массово уезжать из России. Летом суд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями. ФБК также внесен в список иностранных агентов.

Сегодня же стало известно о задержании экс-координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге Ирины Фатьяновой. На выходе из избирательного участка ее ждали провокаторы, затеявшие драку.