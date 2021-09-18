Средняя явка на выборах в Госдуму составила 25%. Об этом сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова, отметившая, что, в целом, второй день выборов проходит более спокойно и особых происшествий нет. Минимальная явка – чуть меньше 15% — в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области. В Карачаево-Черкесии и республике Тыва проголосовали больше половины избирателей – это максимальные показатели по России.

Голосование продлится до завтрашнего вечера. Россияне выберут депутатов Госдумы и заксобраний почти половины российских регионов, а также глав девяти субъектов страны.