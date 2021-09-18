Американское агентство Bloomberg составило список самых богатых семей мира

Рейтинг возглавила американская семья Уолтон. Ее состояние оценивается в 238 миллиардов долларов. Она владеет крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, число магазинов которой превышает 10 тысяч точек по всему миру. На втором месте среди самых богатых американская семья Марс – владельцы производителя кондитерских изделий. Самые известные из них – шоколадные батончики Milky Way и Snickers. Их состояние превышает 140 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров семья Кох из США, чей капитал оценивается в 124 миллиарда долларов. Они распоряжаются американской нефтехимической корпорацией Koch Industrues.

В список самых богатых семей также вошли саудовская королевская семья Аль Сауд, владельцы медиакомпаний, фармкомпаний и домов моды из разных стран. Российских семей в списке Bloomberg не оказалось.